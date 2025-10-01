Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) не вернется на ринг раньше второго-третьего квартала 2026 года.

Как сообщает издание The Ring, у мексиканца обнаружены свободные тела в левом локте, и ему назначена артроскопическая операция. После процедуры прогнозируется короткий период реабилитации и возвращение к легким тренировкам через 4-6 недель.

В рамках контракта с Riyadh Season у Альвареса осталось два боя.

Напомним, 14 сентября Теренс Кроуфорд победил Альвареса единогласным решением судей, забрав звание абсолютного чемпиона.