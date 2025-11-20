Британский боксер первого среднего дивизиона Конор Бенн (24-1, 14 КО) ответил на вызов от скандального американца Райана Гарсии (24-2, 20 КО).

«Я не играю и не мямлю, как вы, янки. Когда я говорю "погнали", я имею в виду "Поехалиии".

Я против тебя — следующий бой. Я подпишу контракт немедленно, и можешь не сомневаться: я разнесу тебя в пух и прах».