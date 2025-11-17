Чемпион мира вызвал Бенна на бой после победы над Юбенком
Американец хочет дебютировать в полусреднем дивизионе
около 3 часов назад
Конор Бенн / Фото - ВВС
Обладатель титула IBF в первом полусреднем дивизионе американец Ричардсон Хитчинс (20-0, 8 КО) рассказал о желании провести бой с британским боксером первого среднего веса Конором Бенном (24-1, 14 KO).
Цитирует Хитчинса BoxingScene.
«Не буду врать – я и Конор Бенн могли бы сразиться в весе 147 фунтов (прим. – в полусреднем весе)».
15 ноября Бенн одержал победу над Крисом Юбенком-младшим.
После боя с Юбенком-младшим Бенн заявил, что планирует возвращение в полусредний вес для титульного боя с Марио Барриосом или другим чемпионом дивизиона.