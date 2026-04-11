Бенн и Прогрейс взвесились накануне поединка на шоу Фьюри – Махмудов
Бой состоится в рамках контрактного веса
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (30-3, 24 КО) и британец Конор Бенн (23-1, 14 KO) прошли официальную процедуру взвешивания.
Бенн показал на весах 67,8 кг, Прогрейс — 67,1 кг.
Поединок пройдет 11 апреля в Лондоне в андеркарде Фьюри – Махмудов.
В 2025 году Бенн обменялся победами с Крисом Юбенком-младшим — Крис выиграл признанный The Ring «Боем года» поединок в апреле, Конор взял реванш в ноябре.
Накануне британец подписал контракт с промоушеном Zuffa Boxing. По информации инсайдеров, сделка Бенна с Zuffa — это один бой на восьмизначную сумму. Несмотря на то, что Zuffa планирует быть закрытым промоушеном с собственными титулами, её бойцы имеют возможность выступать и на турнирах The Ring.
37-летний Прогрейс в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда выиграл бой у Джозефа Диаса и прервал серию из двух поражений подряд.
Ранее сообщалось, что Бенн готов провести трилогию с Юбенком-младшим во втором среднем весе.
