Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (30-3, 24 КО) и британец Конор Бенн (23-1, 14 KO) прошли официальную процедуру взвешивания.

Бенн показал на весах 67,8 кг, Прогрейс — 67,1 кг.

Поединок пройдет 11 апреля в Лондоне в андеркарде Фьюри – Махмудов.

THE FINAL FACE OFF BETWEEN CONOR BENN AND REGIS PROGRAIS



TYSON FURY vs. ARSLANBEK MAKHMUDOV

Saturday, April 11

LIVE only on Netflix

2 PM ET | 11 AM PT | 7 PM UK#FuryMakhmudov pic.twitter.com/6CH3uBOWlL — Netflix Sports (@netflixsports) April 10, 2026

В 2025 году Бенн обменялся победами с Крисом Юбенком-младшим — Крис выиграл признанный The Ring «Боем года» поединок в апреле, Конор взял реванш в ноябре.

Накануне британец подписал контракт с промоушеном Zuffa Boxing. По информации инсайдеров, сделка Бенна с Zuffa — это один бой на восьмизначную сумму. Несмотря на то, что Zuffa планирует быть закрытым промоушеном с собственными титулами, её бойцы имеют возможность выступать и на турнирах The Ring.

37-летний Прогрейс в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда выиграл бой у Джозефа Диаса и прервал серию из двух поражений подряд.

Ранее сообщалось, что Бенн готов провести трилогию с Юбенком-младшим во втором среднем весе.