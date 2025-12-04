Владимир Кириченко

Всемирный боксерский совет (WBC) официально подтвердил на своем съезде, что звездный британский боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в полусреднем весе.

Чемпион WBC американец Марио Барриос (29-2-2, 18 КО) в следующем поединке будет защищать титул в бою против Райана Гарсии (24-2, 20 КО). Этот бой состоится 21 февраля. Победитель должен будет защищать пояс в поединке с Конором.

Бенн в предыдущем бою выиграл единогласным решением судей у чемпиона IBO в среднем весе Криса Юбенка-младшего (35-4, 25 КО).

Ранее сообщалось, что Бенн договорился о бое с бывшим конкурентом Василия Ломаченко.