Звездный британский боксер полусреднего дивизиона Конор Бенн (24-1, 14 KO) для The Ring рассказал о своих планах на 2026 год.

«Далее я буду ждать бой за титул чемпиона мира WBC (в полусреднем весе между Барриосом и Гарсией — прим.). Это всегда была моя мечта, моя цель, мой план. Победа в поединке за пояс WBC будет значить для меня всё.

Если Райан победит, а из того, что я слышу, именно на это все и рассчитывают, то на следующий бой уже есть конкретные планы.

Лас-Вегас, T-Mobile Arena, Синко де Майо (мексиканский праздник, который отмечают 5 мая — прим.). Звучит неплохо, не так ли?».