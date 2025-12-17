Кит Коннолли, менеджер звездного британского боксера Конора Бенна (24-1, 14 KO) для YouTube-канала PUNSH DRUNK BOXING заявил, что его клиент рассчитывает провести бой против Райана Гарсии (24-2, 20 KO), если тот победит чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-2, 18 KO).

«Это был чудесный год для Конора, и он завершил его эпической победой над Юбэнком. Англия будет говорить о ней следующие 30 лет.

Я считаю, что сейчас Конор – одна из пяти или шести крупнейших суперзвезд в мире. Он харизматичен, коммерчески привлекателен плюс доказал всем, что действительно является сильным боксером.

Теперь нет предела. Мы ожидаем бой против Гарсии, если тот победит Барриоса».