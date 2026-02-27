Владимир Кириченко

Британский боксер полусреднего дивизиона Конор Бенн (23-1, 14 KO) проведет поединок против бывшего чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса (30-3, 24 КО).

Бой пройдет 11 апреля на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, в андеркарде вечера бокса от The Ring. Главный поединок вечера – возвращение в бокс бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Ф’юри (34-2-1, 24 КО) в бою против Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

В 2025 году Бенн обменялся победами с Крисом Юбенком-младшим – Крис выиграл признанный The Ring «Боем года» поединок в апреле, Конор взял реванш в ноябре.

Накануне британец подписал контракт с промоушеном Zuffa Boxing. По информации инсайдеров, сделка Бенна с Zuffa – это один бой на восьмизначную сумму. Несмотря на то, что Zuffa планирует быть закрытым промоушеном с собственными титулами, её бойцы имеют возможность выступать и на турнирах The Ring.

37-летний Прогрейс в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда выиграл бой у Джозефа Диаса и прервал серию из двух поражений подряд.

Ранее сообщалось, что Бенн готов провести трилогию с Юбенком-младшим во втором среднем весе.