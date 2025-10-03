Обладатель титула WBA в первом среднем дивизионе, немец Абасс Барау (17-1, 9 KO) поделился мыслями для Sky Sports о возможном бое с британцем Конором Бенном (23-1, 14 KO).

«Конор Бенн примерно в первой средней весовой категории. У него громкое имя в Великобритании, я бы хотел сразиться в Великобритании. Болельщики здесь невероятные. Приехать в Великобританию, провести такой большой бой, почему бы и нет? Я готов к этому. Здесь, в Великобритании, провести такое шоу – одна из мечт.

Он отличный боец, взрывной. Он дерется с большим количеством эмоций. Я, очевидно, знаю свои навыки, и я вижу, что могу доминировать в поединке с ним и научить его чему-то.

То, что произойдет, это захватывающе. В этом дивизионе много имен. Говорят, что [Джермелл] Чарло обязательный, а Ксандер Заяс вышел на ринг сразу после моего предыдущего боя. Это сильный дивизион. Хорошие бои. Я с нетерпением жду следующего большого боя.

Это может быть кто угодно. Ксандер Заяс, Чарло, [Себастьян] Фундора были бы отличными боями. С нетерпением жду следующих вызовов и продолжаю прогрессировать.

В следующем бою я стремлюсь повысить свой авторитет, доказать свою способность. Быть угрозой для всех, быть большим именем в дивизионе, – это моя цель».