Проданы все билеты на вечер бокса в Лондоне с участием Хрговича, Итаумы и Беринчика.
Украинец выйдет на ринг примерно в 23:30 по киевскому времени
Проданы все билеты на поединок в тяжелом весе между хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО) и британцем Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО).
Бой состоится на арене O2 Arena в Лондоне. На кону — вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.
В андеркарде выступит бывший чемпион мира в легком весе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО). Начало боя – не раньше 23.30. В Украине вечер бокса будут транслировать MEGOGO и DAZN.