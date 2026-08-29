Денис Седашов

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) поделился ожиданиями от поединка экс-чемпиона мира в легком весе Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) против британца Сэма Ноукса (18-1, 16 КО). Слова приводит Sport-express.ua.

По словам Гвоздика, несмотря на статус аутсайдера у букмекеров, Беринчик имеет все шансы одержать победу за счет удобного стиля соперника.

Ожидаю интересный бой. Я понимаю, что у букмекеров Денис не фаворит. Осознаю ситуацию накануне матча. Однако мне кажется, хотя и трудно назвать Дениса «тёмной лошадкой», он покажет классный бокс. Я видел его подготовку и тренировки в Украине. Думаю, мы увидим его в отличной форме. Именно по стилю, из-за того, что соперник опасный нокаутер, Денис, я считаю, очень успешно может против него выступить. То есть он ему подходит. Верю в победу Дениса. Вот такой мой прогноз. Александр Гвоздик

Начало боя – не раньше 23.30. В Украине вечер бокса будет транслировать MEGOGO и DAZN.

Поединок состоится в андеркарде боя Мозеса Итаумы – Филиппа Хрговича. Вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.

«За копейки боксировать не хочется»: Гвоздик оценил свои дальнейшие перспективы после выхода из Zuffa Boxing.