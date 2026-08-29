Евгений Иванчук, менеджер экс-чемпиона мира по версии WBO в легком весе и серебряного призера Олимпиады Дениса Беринчика (19-1, 9 КО), в интервью LuckyPunch рассказал о подготовке боксера к поединку против британца Сэма Ноукса (18-1, 16 КО).

По словам функционера, спортсмен прошел длительный восстановительный период и полноценный тренировочный лагерь.

Лагерь прошел очень хорошо. Денис прошел серьезную реабилитацию, потом он три месяца занимался общей физической подготовкой. Я считаю, что после операций мы подготовились очень хорошо.

Еще до начала сбора в Буковеле Денис по два тренировки в день тренировался в Киеве, набирал массу, работал с гирями, с канатами.