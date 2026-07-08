Денис Седашов

Экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) может вернуться на ринг в поединке против британца Сема Ноукса (18-1, 16 KO). Сообщает LuckyPunch.

Встреча планируется на 29 августа в Лондоне на арене O2. Ожидается, что этот бой войдет в андеркард поединка в супертяжелом весе между Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО) и Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Беринчик не проводил боев с февраля 2025 года, когда в Нью-Йорке потерпел поражение нокаутом от Кейшона Дэвиса.

Беринчик назвал причину, по которой прекратил сотрудничество с тренером Усика.