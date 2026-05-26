Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) для YouTube-канала Футбольный Диван рассказал, почему он прекратил сотрудничество с тренером Егором Голубом.

Голуб сказал в интервью, что если бы он был с тобой во время боя с Дэвисом, то не факт, что ты бы победил, что это вообще что-то изменило бы.

«Антропометрия – раз, спарринг-партнеры – не те, потом деньги не довезли на спарринг-партнеров – Егор знает, кто это сделал. И травмы. Тренер по ОФП нужен, восстановление, чтобы не было этой травмы».

Почему вы разошлись с ним?

«Он работал же с Усиком и с Джошуа».

Исключительно из-за этого?

«Исключительно из-за этого – пусть будет так. Потом он тренировался с Амосовым, был в Америке. Потом был у Радченко».

Ранее стало известно, что Беринчик летом проведет поединок против боксера из Великобритании.