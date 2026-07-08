Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе Шеннон Бриггс поговорил с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО) и рассказал ему, как тот может победить Александра Усика (25-0, 16 КО).

Цитирует Бриггса boxingnewsonline.net.

«Он собирается сражаться с Усиком, и я болею за него. Он заслуживает этот бой, потому что провел очень много поединков и много раз защищал свой титул.

Я хочу, чтобы ты победил в этом поединке. Ты справишься. Я знаю, что ты выиграешь этот бой благодаря своей правой руке. Слушай, чемпион, просто выведи его под удар. Бей его по макушке.

«Он будет двигаться вот так [в стойке левши]. Он не оставляет много открытых зон. Но правой рукой бей прямо по центру. У тебя всё получится».