Без промежуточных боев: Джошуа нацелился на поединок с Фьюри
Промоутер Эдди Хирн Хирн раскрыл планы Эй Джея
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) готов сразу провести бой с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO), не тратя время на промежуточных соперников.
Об этом заявил промоутер боксера и руководитель Matchroom Boxing Эдди Хирн. По его словам, в случае согласия Фьюри команда Джошуа без промедления начнет работу над организацией поединка.
Напомним, 19 декабря Энтони Джошуа ярко вернулся на ринг, нокаутировав Джейка Пола в шестом раунде.
