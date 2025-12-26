Джейк Пол после поражения от Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) оценил мощь британского экс-чемпиона в супертяжелом весе. Американца цитирует fightnews.info:

Я лежал на настиле и подумал: «Хороший был удар». Если честно, (его сила) меня не удивила. Но мою челюсть она удивила.

Я вернусь в ринг. Я немного возьму время, чтобы поддержать Ютту Леердам на Олимпиаде.