Джейк Пол: «Сила Джошуа меня не удивила»
Блогер заявил, что не собирается завершать с боксом
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Джейк Пол после поражения от Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) оценил мощь британского экс-чемпиона в супертяжелом весе. Американца цитирует fightnews.info:
Я лежал на настиле и подумал: «Хороший был удар». Если честно, (его сила) меня не удивила. Но мою челюсть она удивила.
Я вернусь в ринг. Я немного возьму время, чтобы поддержать Ютту Леердам на Олимпиаде.
Напомним, что Джошуа резко набрал вес после боя с блогером.
