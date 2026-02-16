Богачук – о следующем сопернике Усика: «Он уже всем всё доказал»
Сергей считает, что равный Александру боксер появится в хэвивейте еще нескоро
15 минут назад
Фото: PBC
Украинский боксер Сергей Богачук (27-3, 24 KO) рассказал в интервью sport-express.ua о том, кто должен стать следующим соперником Александра Усика (24-0, 15 KO):
Он уже всем все доказал. Усик – легенда. Такого боксера в супертяжелом весе мы еще долго не увидим. Его функционал, психология, спокойствие – это топ-уровень. Он не суетится, не говорит лишнего, просто выходит и делает своё дело. И как человек он достоин – это тоже важно.
Напомним, что Богачук вошел в топ-10 рейтинга WBC в среднем весе.