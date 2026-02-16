Богачук ворвался в топ-10 рейтинга WBC в среднем весе после победы над бутаевым
Украинец занимает 7-ю позицию в списке лучших представителей среднего веса
Украинский боксер Сергей Богачук (27-3, 24 КО) занял 7-е место в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).
Напомним, что ранее украинец победил Раджаба Бутаева. На одну позицию выше Богачука, на 6-м месте, находится Фёдор Черкашин.
Текущее состояние рейтинга WBC (Средний вес):
Чемпион мира: Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
Временный чемпион: Хесус Рамос-младший (США)
Топ-10:
Мейїрім Нурсултанов
Білель Жкіту
Остин Вильямс
Йоенлис Эрнандес
Этиноса Олиха
Фёдор Черкашин
Сергей Богачук
Трой Айсли
Аарон Маккенна
Вито Мельницки-младший
Богачук и Бутаев получили бонус Fight of the Night.
