Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе американец Джарон Эннис (34-0, 30 КО) проведет следующий бой против ангольца Уисми Лимы (14-1, 10 КО).

Это будет финальный элиминатор за титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе. Бой состоится в Филадельфии 11 октября.

The first move at 154 ♟️ @JaronEnnis returns to Philly on Oct 11 to face road warrior Uisma Lima in a final eliminator for the WBA World Super Welterweight Title 🔥



The takeover of another division is about to begin 😤 #EnnisLima pic.twitter.com/frbDzBbXlA — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 11, 2025

Напомним, Эннис освободил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и поднялся до первого среднего дивизиона. В апреле он нокаутировал Эймантаса Станёниса.

Лима в мае победил Шервантайга Купмана.

Ранее сообщалось, что Эннис подписал контракт на бой с Ортисом.