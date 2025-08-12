Эннис проведет элиминатор за титул WBA против нокаутера из Анголы
Бой состоится на шоу в Филадельфии
около 1 часа назад
Джарон Эннис / Фото - ВВС
Бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе американец Джарон Эннис (34-0, 30 КО) проведет следующий бой против ангольца Уисми Лимы (14-1, 10 КО).
Это будет финальный элиминатор за титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе. Бой состоится в Филадельфии 11 октября.
Напомним, Эннис освободил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и поднялся до первого среднего дивизиона. В апреле он нокаутировал Эймантаса Станёниса.
Лима в мае победил Шервантайга Купмана.
Ранее сообщалось, что Эннис подписал контракт на бой с Ортисом.
Поделиться