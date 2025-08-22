Том Леффлер, промоутер украинского боксера первой средней весовой категории Сергея Богачука (26-2, 24 KO), для The Ring рассказал, почему следующим соперником его клиента станет американец Брендон Адамс (25-4, 16 KO), а не экс-чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 KO).

«Я знаю, что Эдди Хирн упоминал о большом предложении (поединок с Джароном Эннисом – прим.) для Сергея, но мы уже работали над этим поединком, о чем я сообщил Эдди.

И мы считаем, что это более важный шаг для продвижения его карьеры – провести реванш с Брэндоном Адамсом во время этого шоу (поединка между Саулем Альваресом и Терренсом Кроуфордом – прим.).

А потом мы всегда сможем увидеть, какие возможности откроются для Сергея в будущем. Он является обязательным претендентом на пояс WBC. Его позиция очень сильна, и мы до сих пор верим, что он – лучший боксер мира в первом среднем весе.

Это великолепный, громкий поединок для него. И если всё сложится для него наилучшим образом, то мы будем готовиться к более крупным событиям в будущем.

Количество людей, которые будут следить за этим – не только фанаты бокса, но и медиа и звезды, которые будут присутствовать, и все, кто будет смотреть трансляцию на Netflix, – будет просто колоссальным. Это будет больше, чем любое событие, о котором я знаю, особенно учитывая участие Netflix и международный охват.

Это самая большая сцена, на которой Сергей мог мечтать выступить. Это возможность, которую мы не могли упустить».