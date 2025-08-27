Главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился мыслями о матче-ответе раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Безусловно, критика в адрес команды влияет на всех, и мы её заслужили. В прошлом матче с «Маккаби» сыграли первый тайм вничью 1:1, у нас был план на второй тайм, но потом было удаление, которое повлияло и на наши действия, и на результат. Сразу хочу сказать, что отыграть два мяча возможно, никаких вопросов нет. В истории были примеры, когда команда отыгрывалась и в более сложных ситуациях. Что для этого нужно сделать? Прежде всего должно быть желание, понимание и чтобы удача повернулась к нам лицом. И мы должны это заслужить своими действиями на футбольном поле. Мы над этим работали и говорили об этом.

Просчеты в первом матче? На этот вопрос можно ответить как угодно, например: мы сделали выводы. Я же не буду вам рассказывать, о чём именно мы говорили, какие акценты делали, на что обращали внимание и что нам нужно сделать, чтобы решить этот вопрос. Наверное, это будет неправильно. Могу лишь сказать, что мы провели определённую работу, надеемся, что она принесёт свои результаты. Легко нам не будет — это точно, и мы это прекрасно понимаем. Но мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы уйти после игры с высоко поднятой головой.