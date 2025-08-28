Американский боксер первого среднего дивизиона Брендон Адамс (25-4, 16 КО) для The Ring прокомментировал реванш против украинского боксера Сергея Богачука (26-2, 24 KO).

«Это отличная возможность для нас обоих, но реванш также закончится в мою пользу. Я уверен в этом не только потому, что уже нокаутировал его, но и потому, что с тех пор я стал еще лучше. Мы покажем лучшие версии себя.

Четыре года назад я победил его благодаря контратакам и движениям в сторону, и именно этим я и известен. То, что я привношу на ринг, необходимо, чтобы снова остановить его, и я снова остановлю его.

Богачук — один из лучших бойцов в нашей категории, потому что он очень вынослив и чрезвычайно усердно работал, чтобы завоевать свое место. Я не почувствовал его силы, потому что уклонялся от ударов. Возможно, на этот раз у него будет возможность снова нанести удар, но моя задача — не дать ему этого сделать. Я знаю, что нужно сделать, чтобы победить, и сделаю все, чтобы достичь своей цели.

Соперники Богачука стали сильнее, но я вижу, что у него те же самые проблемы. Я верю, что если выставить против кого-то бойцов одного типа, они всегда будут выглядеть одинаково. Я не подхожу ему по стилю, и я снова докажу это в день боя.

Это чрезвычайно важный бой в моей карьере. Я планирую решить этот вопрос решительно. Добыть такую победу, после которой он больше никогда не захочет драться со мной».