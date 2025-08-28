Олег Гончар

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 КО) в интервью vRINGe высоко оценил абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (24-0, 15 КО), но отметил, что он приближается к завершению карьеры.

Богачук считает, что у Усика нет равных в супертяжелом весе.

«Он всех обошёл. Я не вижу никого, кто мог бы создать ему проблемы. Он всех переигрывает, он легенда». Сергей Богачук

По мнению Богачука, единственным соперником Усика является возраст, который в 38 лет сказывается на боксере. Это единственный, кто может его победить.

«Он уже думает закончить, и это правильное решение». Сергей Богачук

Усик в своем последнем бою в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше, защитив титулы WBA, WBC, WBO и IBF. Ожидается, что для следующего боя он будет выбирать между Джозефом Паркером, Мозесом Итаумой и Джейком Полом.