Денис Седашов

Филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) может провести свой следующий бой против британца Льюиса Крокера (22-0, 11 КО), если запланированный бой с Ролли Ромеро (17-2, 13 KO) не состоится. Сообщает talkSPORT.

Ранее сообщалось, что фаворитом на роль соперника Пакьяо является чемпион WBA в полусреднем весе Ролли Ромеро, и переговоры с его командой уже начаты. Однако Ромеро обязали провести обязательную защиту титула против узбекского боксера Шахрама Гиясова (17-0, 10 KO), что поставило встречу с филиппинцем под сомнение.

Менеджер Крокера Джейми Конлан заявил в комментарии BBC Sport NI, что рассматривает ситуацию как шанс для своего подопечного:

Вчера вечером я связался с представителем Пакьяо — Шоном Гиббонсом. Они все еще надеются договориться с Ромеро, но если это сорвется, мы готовы начать переговоры. Джейми Конлан

Если бой будет согласован, Крокер может выйти на ринг против Пакьяо в статусе чемпиона IBF, что сделает поединок еще более значимым.

Пакьяо вновь будет сотрудничать с Top Rank.