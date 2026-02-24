Денис Седашов

Промоушен Zuffa Boxing опубликовал список боксеров, которые подписали контракты с компанией. В список вошли двое украинцев: представитель первой средней весовой категории Сергей Богачук (27-3, 24 КО) и бывший чемпион мира в полутяжелой категории Александр Гвоздик (21-3, 17 КО).

Стоит отметить, что оба украинских боксера уже успели дебютировать в рамках этого промоушена, проведя по одному поединку.

We've been BUSY! 😤



Check out our full list of current athletes signed to Zuffa Boxing! 🥊 pic.twitter.com/Nr53QYlbgw — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) February 24, 2026

