Боксинг Zuffa подтвердил сотрудничество с Гвоздиком и Богачуком
Промоушен представил список своих бойцов
около 11 часов назад
Промоушен Zuffa Boxing опубликовал список боксеров, которые подписали контракты с компанией. В список вошли двое украинцев: представитель первой средней весовой категории Сергей Богачук (27-3, 24 КО) и бывший чемпион мира в полутяжелой категории Александр Гвоздик (21-3, 17 КО).
Стоит отметить, что оба украинских боксера уже успели дебютировать в рамках этого промоушена, проведя по одному поединку.
Турки Аль аш-Шейх получил первый пояс Zuffa Boxing.