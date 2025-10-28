Альварес назвал пять великих боксеров в истории
Мексиканец выделил пять имен
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира во второй средней категории мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) назвал пятерых величайших боксёров всех времен.
В комментарии для DAZN Канело поделился собственным рейтингом боксеров, среди которых оказался и его бывший соперник – Флойд Мейвезер.
В список, по версии Альвареса, вошли Мухаммед Али, Шугар Рэй Леонард, Шугар Рэй Робинсон, Флойд Мейвезер и Марвин Хаглер.
