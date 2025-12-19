Бой Пол — Джошуа: полный кард вечера бокса в США
Бои пройдут в Майами
В Майами (США) состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и видеоблогером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО).
Организаторы турнира объявили полный кард боксерского шоу, который включает ряд титульных и рейтинговых противостояний.
Полный кард вечера бокса в Майами:
Джейк Пол — Энтони Джошуа (супертяжелый вес);
Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуэн;
Андерсон Сильва — Тайрон Вудли;
Чернека Джонсон — Аманда Галл;
Йокаста Валле — Ядира Бустильос;
Авиус Гриффин — Джастин Кардона;
Кэролайн Дюбуа — Камилла Панатта;
Джамал Гарви — Кевин Сервантес;
Кено Марли — Диарра Дэвис-младший.
