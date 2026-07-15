Владимир Кириченко

Стали известны детали следующего поединка британского супертяжеловеса Джонни Фишера (14-1, 12 КО) под эгидой Zuffa Boxing. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Он проведет следующий бой 26 сентября в Лондоне на Copper Box Arena. Поединок возглавит турнир Zuffa Boxing 11 – второй для промоушена в Великобритании и третий – за пределами США.

Ранее Фишер был клиентом промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, с которой у него завершился контракт.

Джонни сказал, что получил предложение от Zuffa Boxing, которое в 6-7 раз больше за ту сумму, которую предлагал ему Хирн. Он отмечал, что ему предложили контракт на один бой.

Накануне Шакур подписал контракт с компанией президента UFC.