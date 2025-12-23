«Он нокаутирует Пола в первом раунде»: Аллен — о возможном бое Фишера
Британец уверен, что возможный поединок видеоблогера с Фишером будет выгодным с финансовой точки зрения
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Претендент на титул в тяжелом весе Дейв Аллен (24-7-2, 19 КО) в интервью iFL TV высказал свое мнение о том, кто мог бы стать следующим соперником Джейка Пола (12-2, 7 KO) после его возвращения на ринг.
Джонни Фишер. Мне нравится эта идея — это будет интересный бой. Джонни получит хороший гонорар, а я считаю, что он нокаутирует Пола в первом раунде. Джонни просто попробует его нокаутировать.
