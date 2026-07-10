Официально: Шакур подписал контракт с компанией президента UFC
Стивенсон присоединился к Бенну, Опетае и другим известным боксерам
около 1 часа назадПодписаться в
Обладатель титула WBO в первом полусреднем дивизионе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 KO) стал боксером промоутерской компании Zuffa Boxing.
Это первый боксер из топ-10 рейтинга P4P от The Ring, который подписал контракт с промоушеном Дейны Уайта.
Другие заметные имена в ростере Zuffa – Конор Бенн, Джей Опетая, Ричардсон Хитчинс и Эдгар Берланга.
Zuffa сообщила, что дебютный бой Шакура в промоушене будет объявлен в ближайшие недели.
Стивенсон в предыдущем бою в феврале победил Теофимо Лопеса и выиграл титул в четвертом для себя дивизионе.
Сообщалось, что с компанией также ведёт переговоры Александр Усик.
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