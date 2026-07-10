Владимир Кириченко

Обладатель титула WBO в первом полусреднем дивизионе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 KO) стал боксером промоутерской компании Zuffa Boxing.

Это первый боксер из топ-10 рейтинга P4P от The Ring, который подписал контракт с промоушеном Дейны Уайта.

Другие заметные имена в ростере Zuffa – Конор Бенн, Джей Опетая, Ричардсон Хитчинс и Эдгар Берланга.

Zuffa сообщила, что дебютный бой Шакура в промоушене будет объявлен в ближайшие недели.

Another big name joins the Zuffa Boxing roster 💥



Welcome to it, @ShakurStevenson 👊 pic.twitter.com/Dsw1Ao7KBL — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 9, 2026

Стивенсон в предыдущем бою в феврале победил Теофимо Лопеса и выиграл титул в четвертом для себя дивизионе.

Сообщалось, что с компанией также ведёт переговоры Александр Усик.

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