Брат Фьюри на примере Кличко объяснил, почему не хочет видеть бой Тайсона с Джошуа
Томми считает, что «Цыганский король» уже все доказал
около 1 часа назад
Брат Тайсона Ф'юри (34-2-1, 24 KO) Томми Ф'юри не хочет, чтобы «Цыганский король» возвращался на ринг ради поединка с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова бойца приводит vringe.com:
Я очень хотел бы, чтобы Тайсон оставался на пенсии. Ему уже больше нечего доказывать. Он поехал в Германию, побил Кличко, когда никто другой не смог. Кличко 12 лет был непобедимым, правящим чемпионом, и он его побил. Он поехал в Америку и побил Деонтея Уайлдера, а Уайлдер на то время был свежим и на ходу. Тайсон был двукратным чемпионом мира, линейным чемпионом мира, он выигрывал каждый пояс, который существует, выиграл каждый титул, который ты можешь выиграть как профессиональный боксер. Что еще нужно доказывать? Он не сможет потратить свои деньги за 20 жизней. В чем нужда? Нечего больше доказывать вообще! После того, через что он прошел и преодолел, я думаю, он отработал свое предназначение. Но он сам себе хозяин.
Тайсон назвал будущего короля бокса.