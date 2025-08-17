Тайсон Фьюри назвал Итауму будущим королем бокса
Мозес выиграл нокаутом последний бой
около 1 часа назад
Тайсон Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отреагировал на яркую победу британского проспекта Мозеса Итаума (13-0, 11 КО) над Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Итаума нокаутировал Уайта в первом раунде.
Фьюри, известный своим вниманием к молодым талантам, написал в социальных сетях, что Мозес — это будущее бокса.
Вот он – будущее бокса. Говорю это уже годами.
Отметим, что Итаума хотят свести в поединке с чемпионом мира Александром Усиком, но Мозес хочет сначала победить Джозефа Паркера и Агита Кабайела.