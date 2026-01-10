Браун — о третьем бое Усика и Фьюри: «Это может быть последний танец»
Он также отметил, что поединок с Фабио Уордли может быть слишком сложным из-за разницы в возрасте
1 день назад
Фото: Getty Images
Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Спенсер Браун в интервью BoxNation прокомментировал возможные варианты соперников для британского боксера.
По словам Брауна, бой с Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) может быть сложным из-за разницы в возрасте.
Я знаю, что Тайсон Фьюри – отличный соперник для Вордли. Но это может быть слишком из-за разницы в возрасте. Он хочет сражаться против элитных боксеров своего возраста.
Бой с Усиком? Я бы хотел увидеть этот бой. Хочу снова увидеть в ринге Фьюри и Усика. Такой себе последний танец.
Последний обидчик Усика раскрыл «позорную» тактику украинца.