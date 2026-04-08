Брієдіс побачив причину для дисквалификации в поединке Уайлдер – Чисора
Майрис недоволен работой на мероприятии в Лондоне
28 минут назад
Экс-чемпион мира Майрис Бриедис заявил, что в поединке Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO) и Дерека Чисоры (36-14, 23 KO) было две причины для дисквалификации. Латыша цитирует fightnews.info:
На самом деле должна была произойти дисквалификация или досрочное поражение Чисоры. Почему? Во-первых, потому что в ринг заскочил посторонний человек из команды Дерека. В общем, это недопустимо. Во-вторых, тренеру следовало сделать предупреждение, а рефери будто ничего не видел.
Еще когда был первый нокдаун, Чисора вылетел за ринг, и ему помогали встать. Это против правил, это запрещено. Нельзя вообще касаться спортсмена – это дисквалификация. Ему помогли подняться. А так бы он не встал до десятого, был бы нокаут. Когда он второй раз без нокдауна выпал, было видно, что кто-то из боковых судей или организаторов запретил касаться Чисоры.
Напомним, что Уайлдер завоевал победу спорным раздельным решением судей.
