Промоутер Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) Эдди Хирн высказался о бое Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO) и Дерека Чисоры (36-14, 23 KO). Функционера цитирует figthnews.info:

Я считаю, что Уайлдер выглядел лучше. Послушайте, Чисора – непростой соперник. Понимаете, о чем я говорю? Он крепкий парень. Его трудно победить. Конечно, Уайлдер меня не особо впечатлил. Но всё же он впечатлил больше, чем я ожидал.

Стоит ли Чисоре завершить карьеру? Я думаю, что да. Но это его решение. Я к этому не имею никакого отношения.