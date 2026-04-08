Чисора: «Уайлдер хорошо проявит себя в бою с Усиком»
Дерек напомнил об опасности ударов Деонтея
около 3 часов назад
Фото: Sky Sports
Британский хевивейтер Дерек Чисора (36-14, 23 KO) после поражения от Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO) оценил шансы американца в поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Бойца цитирует figthnews.info:
Уайлдер хорошо себя покажет (в бою с Усиком). Деонтей обладает силой. Её хватает на первые три раунда, а потом он слабеет, но у Уайлдера всегда есть эта мощь. Я не буду её у него отнимать.
Отметим, что 23 мая состоится мегафайт Усика с Рико Верхувеном.
