Бріедис: «Усик должен завершить карьеру как король»
Латвийский экс-чемпион считает, что украинец уже достиг всего в боксе
около 1 часа назад
Бывший чемпион в первом тяжелом весе Маирис Бриедис (28-3, 20 КО) считает, что абсолютному чемпиону супертяжелого веса Александру Усику (24-0, 15 КО) пора завершать карьеру, сообщает Boxing News.
Бриедис отметил, что Усик достиг всего в боксе: победил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа по два раза, завоевал олимпийское золото и заработал значительное состояние. По его мнению, Усик должен уйти с ринга непобежденным «королем», так как в боксе сложно выбрать правильный момент для завершения.
«У него есть всё. Ему нужно завершить карьеру сейчас, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Время - это всё».
Последний бой Усика состоялся в июле, где он нокаутировал Дюбуа в реванше.
Напомним, экс-соперник Усика ответил, согласится ли Александр на бой с Итаумой.
Также Рикки Хаттон оценил перспективы Итаумы в поединке с Усиком.