Олег Гончар

Бывший чемпион в первом тяжелом весе Маирис Бриедис (28-3, 20 КО) считает, что абсолютному чемпиону супертяжелого веса Александру Усику (24-0, 15 КО) пора завершать карьеру, сообщает Boxing News.

Бриедис отметил, что Усик достиг всего в боксе: победил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа по два раза, завоевал олимпийское золото и заработал значительное состояние. По его мнению, Усик должен уйти с ринга непобежденным «королем», так как в боксе сложно выбрать правильный момент для завершения.

«У него есть всё. Ему нужно завершить карьеру сейчас, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Время - это всё». Майріс Брієдіс

Последний бой Усика состоялся в июле, где он нокаутировал Дюбуа в реванше.

