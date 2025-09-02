Джейми Мур, тренер британского супертяжеловеса Дэвида Аллена (24-7-2, 19 KO) для The Ring рассказал о следующем поединке своего подопечного против россиянина Арсланбека Махмудова (20-2, 19 KO).

«Я думаю, что риск оправдан для Дэйва на этом этапе его карьеры. Ему уже нельзя позволять себе проходные бои. Если он хочет двигаться вперед, зарабатывать большие деньги и изменить жизнь своей семьи, то это именно тот случай. Он за одну победу от боя с кем-то вроде Джозефа Паркера или Деонтея Уайлдера.

Ему только что исполнилось 33, но удивительно то, что Дэйв набрал столько рингового мастерства в те годы, когда был не в лучшей форме. Поскольку он боксировал с очень сильными соперниками, опыт, который он приобрел, и навыки самозащиты из-за отсутствия надлежащей физической подготовки, теперь помогают ему.

У него есть и опыт, и выносливость, и ринговое мастерство. А сейчас, когда он еще и в форме, он может сочетать свою атаку с той защитной работой, которую наработал годами. Он стал по-настоящему всесторонним боксером».