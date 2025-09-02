Владимир Кириченко

Трехкратный чемпион мира латвиец Майрис Бриедис в интервью YouTube-каналу Boxing News заявил, что его бывшему сопернику непобежденному украинцу Александру Усику (24-0, 15 KO) больше не нужно выходить в ринг.

«Мне кажется, ему и вправду уже нечего боксировать. Возможно, Итаума шокирует весь мир и нокаутирует Усика. Это бокс, тут бывает всякое. Но я не думаю, что Усик согласится на Итауму. Скорее всего, Усик проведет еще один бой и уйдет на покой».

Усик – золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го – абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, в июле 2025-го – двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

