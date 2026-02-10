Владимир Кириченко

Временный обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) ведет переговоры о защите своего пояса в апреле или мае.

BoxingScene сообщил, что для Кабайела подыскивают «британского соперника», а местом проведения боя выбрана Германия.

Агит в последний раз выходил на ринг в январе – досрочно победил поляка Дамьяна Кныбу в рамках шоу в Германии.

Ранее сообщалось, что WBC готова санкционировать бой между украинцем Александром Усиком и Кабайелем.