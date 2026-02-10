Кабайєл не будет ждать Усика? Немец хочет провести защиту титула
Бой, возможно, состоится в Германии
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Временный обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) ведет переговоры о защите своего пояса в апреле или мае.
BoxingScene сообщил, что для Кабайела подыскивают «британского соперника», а местом проведения боя выбрана Германия.
Агит в последний раз выходил на ринг в январе – досрочно победил поляка Дамьяна Кныбу в рамках шоу в Германии.
Ранее сообщалось, что WBC готова санкционировать бой между украинцем Александром Усиком и Кабайелем.