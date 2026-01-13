Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) может вернуться на ринг, несмотря на заявление о завершении карьеры.

Как сообщает Sky Sports, британцу поступило предложение провести следующий бой против американца Брэндона Мура (12-1, 9 KO).

Напомним, что в 2025 году Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры.

