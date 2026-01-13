Названо имя возможного соперника Фьюри
Брендон Мур может стать соперником Цыганскому королю
около 8 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) может вернуться на ринг, несмотря на заявление о завершении карьеры.
Как сообщает Sky Sports, британцу поступило предложение провести следующий бой против американца Брэндона Мура (12-1, 9 KO).
Напомним, что в 2025 году Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры.
Джон Фьюри уверен, что Тайсон вернет титул чемпиона мира.
