Британский тренер о бое Усика с Уайлдером: «Не думаю, что у него получится»
Тиббс думает, что у Александра более высокий уровень, чем у Деонтея
около 1 часа назад
Фото: Sky Sports
Британский тренер Марк Тиббс в интервью Lights Out оценил шансы Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) в поединке с Александром Усиком (24-0, 15 КО):
Уайлдер недостаточно хороший боксер. Я не думаю, что Деонтей сможет воспользоваться своей нокаутирующей мощью в бою с Усиком. Это мое мнение. Не думаю, что у него получится.
