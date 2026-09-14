Денис Седашов

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриэн Бронер (35-5-1, 24 KO) в интервью FightHype поделился мыслями о возможном поединке между экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (18-3, 12 KO) и Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 KO).

Думаю, Дэвис нокаутирует Ломаченко. Не так много людей способны его победить. Если Джервонта полностью сосредоточен и находится в правильном психологическом состоянии, его никто не сможет одолеть. Адриен Бронер

Напомним, Василий Ломаченко готовится вернуться на ринг в ноябре в поединке против Чарли Суареса.