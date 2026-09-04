Известный украинский боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 KO) в интервью Sport.ua высказался о возвращении в ринг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 KO).

Шелестюк верит, что Ломаченко может завоевать чемпионский титул.

«У Ломаченко есть шансы. Надеюсь, он оправился от травм. В остальном я не вижу, кто может его остановить. Фостер может его переиграть, если выдержит темп. А с Наваррете Васе вообще будет легко боксировать, потому что тот размахивается – а это то, что Васе и нужно. Васе не нравится, когда соперник, как Лопес, стоит, ждет его и издалека понемногу набирает очки. Теофимо понемногу набирал очки, а Вася делал какие-то уклоны.

А с Наваррете... Васе нужно, чтобы его атаковали и наносили удары, тогда Вася может резать углы, накидывать комбинации и ловить на размашистых ударах. Это его стихия. Сложнее будет с теми, кто будет ждать, контратаковать и физически будет готов».