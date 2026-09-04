Шелестюк ответил, сможет ли Ломаченко снова стать чемпионом мира
Будет ли Василий грозой во втором полулегком весе?
Известный украинский боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 KO) в интервью Sport.ua высказался о возвращении в ринг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 KO).
Шелестюк верит, что Ломаченко может завоевать чемпионский титул.
«У Ломаченко есть шансы. Надеюсь, он оправился от травм. В остальном я не вижу, кто может его остановить. Фостер может его переиграть, если выдержит темп. А с Наваррете Васе вообще будет легко боксировать, потому что тот размахивается – а это то, что Васе и нужно. Васе не нравится, когда соперник, как Лопес, стоит, ждет его и издалека понемногу набирает очки. Теофимо понемногу набирал очки, а Вася делал какие-то уклоны.
А с Наваррете... Васе нужно, чтобы его атаковали и наносили удары, тогда Вася может резать углы, накидывать комбинации и ловить на размашистых ударах. Это его стихия. Сложнее будет с теми, кто будет ждать, контратаковать и физически будет готов».
Напомним, Лома готовится к возобновлению карьеры. Ожидается, что он перейдет из легкого в другой полулегкий вес и проведет бой с Чарли Суаресом.
В случае успеха Ломаченко может выйти на победителя объединительного боя между чемпионом IBF и WBO Эмануэлем Наваррете и обладателем титула WBC О'Шаки Фостером.