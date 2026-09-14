Украина одержала сухую победу над Португалией в матче Евро-2026
Самым результативным в составе сине-желтых стал Олег Плотницкий, который набрал 19 очков
Фото: СЕV
Мужская сборная Украины по волейболу одержала разгромную победу над Португалией в 4-м туре группового этапа чемпионата Европы.
Самым результативным игроком в составе украинской команды стал Олег Плотницкий, который записал на свой счет 19 очков.
Волейбол. Чемпионат Европы. Групповой этап. 4-й тур
Украина — Португалия 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)
Следующий матч сборная Украины проведет 15 сентября против действующих чемпионов Европы — Польши.
В первых трех турах подопечные Рауля Лосано обыграли Израиль, Северную Македонию и Болгарию.