Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2-1, 22 KO) поделился советами для видеоблогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО) перед его поединком против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова приводит IFN.

Руис считает, что главное для Пола — психологическая уверенность:

Нужно иметь веру, не бояться и отдать всего себя. Быть бесстрашным — это ключ. Энди Руис

Говоря о тактике, Руис назвал удар справа главным оружием Пола:

Ему нужна правая рука. Если Джейк попадет ею, может нанести большой ущерб. Многие его недооценивают, но он действительно хороший боец и очень предан своему делу. Энди Руис

Руис добавил, что еще не говорил с Полом перед боем, но планирует связаться и дать несколько советов.

