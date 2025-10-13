«Будем драться в Колизее». Итальянский боксер хочет боя с Джошуа
Гвидо Вианелло мечтает о поединке с британцем
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Итальянский боксер супертяжелого веса Гвидо Вианелло (14-3-1, 12 КО) в интервью Boxing Scene заявил о желании провести бой против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
После досрочной победы над Алексисом Барриером в пятом раунде Вианелло обратился к британцу с вызовом:
Теперь я хочу большое имя. Хочу, чтобы передо мной стоял Энтони Джошуа. Будем драться в Риме, в Колизее, в Лондоне — где угодно. Мне 31, времени немного, я хочу побеждать сейчас.
Джошуа не выходил на ринг с момента поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа.
Хирн ответил, состоится ли мегабой между Джошуа и Фьюри.
Поделиться