российский нокаутер договорился о поединке с Джошуа
Интересный выбор оппозиции от звездного британца
20 минут назад
Антони Джошуа / Фото - ВВС
российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) для talkSPORT заявил, что общался в социальных сетях с бывшим чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) о личной встрече на ринге.
«Я уже договорился с Джошуа. Мы общались с ним в инстаграме. Он сказал: «Хорошо, бой с Дейвом Алленом, а [мы] сразимся в следующем году». Он подтвердил. Теперь его очередь.
Я буду стремиться к победе, как и сегодня вечером. Я стремлюсь к победе, постараюсь выиграть и провести хороший бой. Я боксер. Что я должен делать? Я буду боксировать».
Напомним, в прошлые выходные Махмудов победил британца Дэвида Аллена единогласным решением судей – 115-111, 116-110, 117-109.