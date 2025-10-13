российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) для talkSPORT заявил, что общался в социальных сетях с бывшим чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) о личной встрече на ринге.

«Я уже договорился с Джошуа. Мы общались с ним в инстаграме. Он сказал: «Хорошо, бой с Дейвом Алленом, а [мы] сразимся в следующем году». Он подтвердил. Теперь его очередь.

Я буду стремиться к победе, как и сегодня вечером. Я стремлюсь к победе, постараюсь выиграть и провести хороший бой. Я боксер. Что я должен делать? Я буду боксировать».