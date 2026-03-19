Будут ли стоять на кону титулы в бою Усик – Верховен, кроме пояса WBC? Ответил Лапин
В команде украинца уважают правила всех организаций
около 3 часов назад
Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), для talkSPORT рассказал, что продолжаются переговоры по поводу поединка его клиента против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.
«Это рабочие процессы, которыми команда сейчас занимается. Решение будет принято в ближайшее время.
Мы уважаем все организации и их правила и стараемся найти решение, которое будет приемлемо для всех вовлеченных сторон.
Ситуация с поясами всегда сложная, поскольку в ней задействовано несколько организаций, и каждая из них имеет свои правила и обязательства.
Сейчас продолжаются обсуждения. Как только все будет окончательно решено, мы об этом сообщим».
На данный момент на кону боя стоит только титул WBC – организация Маурисио Сулеймана санкционировала его как добровольную защиту.
Поединок пройдет 23 мая в Гизе, Египет.
