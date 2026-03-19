Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), для talkSPORT рассказал, что продолжаются переговоры по поводу поединка его клиента против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

«Это рабочие процессы, которыми команда сейчас занимается. Решение будет принято в ближайшее время.

Мы уважаем все организации и их правила и стараемся найти решение, которое будет приемлемо для всех вовлеченных сторон.

Ситуация с поясами всегда сложная, поскольку в ней задействовано несколько организаций, и каждая из них имеет свои правила и обязательства.

Сейчас продолжаются обсуждения. Как только все будет окончательно решено, мы об этом сообщим».